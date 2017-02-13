Опубликован список пассажиров аварии вертолета на Алтае
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА) опубликовала список пассажиров и экипажа вертолета, потерпевшего крушение в Телецком озере Республики Алтай, передает УНН.
На борту находились пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена, бывший заместитель председателя региональной администрации Анатолий Банных, гендиректор московского вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева.
Также на борту находился Глеб Воеводин, который является профессиональным бейсджампером, победителем различных соревнований по парашютному спорту.
"Это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования. В ближайшее время будет создана комиссия по расследованию происшествия, в которую в обязательном порядке войдет представитель АОПА-Россия ", - говорится в сообщении организации.
Также указывается, что этот полет не требовал обязательного санкционирования.
Как сообщал УНН, в Алтае разбился вертолет с вице-премьером республики на борту.