Опубліковано фотографії підозрюваного в терористичній атаці на нічний клуб в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Турецька поліція опублікувала дві нові фотографії підозрюваного у нападі на нічний клуб в новорічну ніч та вбивстві 39 осіб, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Після того, як відразу після терористичного акту в мережу вилились фото зі скривавленого клубу внаслідок стрілянини, слідчі опублікували фотографії підозрюваного.
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За даними турецьких ЗМІ, наразі слідчі мають інформацію про особу підозрюваного та громадянство проте, щоб не зашкодити слідству вони про це не повідомляють, а продовжують пошуки підозрюваного.
Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення.
В Туреччині ідентифікували 38 з 39 загиблих внаслідок атаки на нічний клуб Reіna в новорічну ніч.
Як повідомляв УНН, терористи "Ісламської держави" оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч, де загинуло 39 осіб.