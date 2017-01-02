Опубликованы фотографии подозреваемого в террористической атаке на ночной клуб в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Турецкая полиция опубликовала две новые фотографии подозреваемого в нападении на ночной клуб в новогоднюю ночь и убийстве 39 человек, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
После того, как сразу после террористического акта в сеть попали фото из окровавленного клуба в результате стрельбы, следователи опубликовали фотографии подозреваемого.
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По данным турецких СМИ, следователи располагают информацией о личности подозреваемого и гражданстве однако, чтобы не повредить следствию они об этом не сообщают, а продолжают поиски подозреваемого.
Напомним, турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.
В Турции идентифицировали 38 из 39 погибших в результате атаки на ночной клуб Reіna в новогоднюю ночь.
Как сообщал УНН, террористы "Исламского государства" обнародовали заявление, в котором говорится о том, что они стоят за атакой на ночной клуб Reіna в Стамбуле в новогоднюю ночь, где погибло 39 человек.