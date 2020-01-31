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Опублікований рекордний показник вживання алкогольних напоїв жителями Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2018 році загальний обсяг роздрібних продажів алкогольних напоїв в Фінляндії склав 487 млн літрів. Про це свідчать дані статистичного порталу Statista, передає УНН.

Опублікований рекордний показник вживання алкогольних напоїв жителями Фінляндії

Так, кожен фін у віці від 15 років і старше випиває в середньому 8,4 літра алкоголю на рік, кажуть експерти. При цьому, в Лапландії (північна провінція країни) цей показник становить 12 літрів на людину, тоді як на Аландських островах (автономія у складі Фінляндії) — 6,3 літра на людину.

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Експерти також повідомили, що за останні 50 років споживання алкогольних напоїв фінами зросло майже в два рази. Так в 1970 році кожен фін випивав в середньому 4,8 літра алкоголю на рік. У 1960 році цей показник складав 3,7 літра.

Сьогодні жителі країни віддають перевагу пиву і слабоалкогольних напоїв, з вмістом спирту менше 4,7%, кажуть експерти. Це спонукає бізнес нарощувати обсяги виробництва, імпорт, а також збільшувати кількість точок збуту продукту. Так, на кінець 2018 року на території країни налічувалося 4,7 тис. магазинів, де можна придбати слабоалкогольні напої. Тоді як в 2016 році цей показник становив 3,9 тис.

Нагадаємо, середньостатистична українська сім’я витрачає в місяць близько 1,2 тис. гривень на алкоголь.

Також нагадаємо, за перший місяць нового року, Україна наростила виробництво горілки і лікерів на 2,3%.

Відзначимо, що в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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