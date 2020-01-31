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Опубликован рекордный показатель употребления алкогольных напитков жителями Финляндии

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. В 2018 году общий объем розничных продаж алкогольных напитков в Финляндии составил 487 млн литров. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista, передает УНН.

Опубликован рекордный показатель употребления алкогольных напитков жителями Финляндии

Так, каждый финн в возрасте от 15 лет и старше выпивает в среднем 8,4 литра алкоголя в год, говорят эксперты. При этом, в Лапландии (северная провинция страны) этот показатель составляет 12 литров на человека, тогда как на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) — 6,3 литра на человека.

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Эксперты также сообщили, что за последние 50 лет потребление алкогольных напитков финнами выросло почти в два раза. Так, в 1970 году каждый финн выпивал в среднем 4,8 литра алкоголя в год. В 1960 году этот показатель составлял 3,7 литра.

Сегодня жители страны отдают свое предпочтение пиву и слабоалкогольным напиткам, с содержанием спирта менее 4,7%, говорят эксперты. Это побуждает бизнес наращивать обьемы производства, импорта, а также увеличивать количество точек сбыта продукта. Так, на конец 2018 года на территории страны насчитывалось 4,7 тыс. магазинов, где можно приобрести слабоалкогольные напитки. Тогда как в 2016 году этот показатель составлял 3,9 тыс.

Напомним, среднестатистическая украинская семья тратит в месяц около 1,2 тыс. гривен на алкоголь.

Также напомним, за первый месяц нового года, Украина нарастила производство водки и ликеров на 2,3%.

Отметим, что в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм“(ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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