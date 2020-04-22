ОПУ: Україна розпочинає клінічні дослідження препарату, що допомагає у боротьбі з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Україна розпочинає клінічні дослідження препарату, що допомагає в боротьбі з COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі ОПУ, передає УНН.
"В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція", - йдеться у повідомленні ОПУ.
Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.
Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.
"Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки", – зазначив Президент.
В ОПУ пообіцяли більш детальну інформацію згодом.
Нагадаємо, Україна спільно з американськими вченими завершила розробку тест-систем на визначення COVID-19 у перші дні після зараження.