ОПГ: Украина начинает клинические исследования препарата, помогающего в борьбе с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина начинает клинические исследования препарата, помогающего в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ, передает УНН.
"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении ОПУ.
Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.
"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил Президент.
В ОПУ пообещали более подробную информацию позже.
Напомним, Украина совместно с американскими учеными завершила разработку тест-систем для определения COVID-19 в первые дни после заражения.