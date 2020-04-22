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ОПГ: Украина начинает клинические исследования препарата, помогающего в борьбе с COVID-19

ОПГ: Украина начинает клинические исследования препарата, помогающего в борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18014 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина начинает клинические исследования препарата, помогающего в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ, передает УНН.

"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении ОПУ.

Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил Президент.

В ОПУ пообещали более подробную информацию позже.

Напомним, Украина совместно с американскими учеными завершила разработку тест-систем для определения COVID-19 в первые дни после заражения.

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