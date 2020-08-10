ОПУ: при щоденній фіксації понад 2 тис. випадків COVID-19 кількість смертей зросте до 40-50 за добу

“Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня”, - йдеться в повідомленні.

Також під час наради наголосили, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.

“Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у “червоній” зоні, а інші — в “зеленій”, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні майже 82 тис. випадків COVID-19, за добу — 1 008.



