"Оптимізація штату": Генконсульство Росії в Одесі призупинило запис на прийом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Генеральне консульство Росії в Одесі заявило про те, що призупинило запис на прийом через оптимізацію штату. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті відомства.
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"У зв'язку з оптимізацією штату генерального консульства Росії в Одесі, обумовленої аналогічними діями низки західних країн, а також з урахуванням несприятливої епідеміологічної обстановки, запис за новими заявками на прийом зупиняється до розміщення окремого оголошення", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що у разі потреби терміново подати документи на вчинення будь-якої консульської дії необхідно звернутися до консульського відділу посольства Росії у Києві.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що дипломати та посольства в Україні деяких країн, зокрема, США, Велика Британія та низка інших тимчасово переїжджають до Львова через загрозу російського вторгнення.