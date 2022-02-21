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"Оптимізація штату": Генконсульство Росії в Одесі призупинило запис на прийом

"Оптимізація штату": Генконсульство Росії в Одесі призупинило запис на прийом

Київ • УНН

 • 106334 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Генеральне консульство Росії в Одесі заявило про те, що призупинило запис на прийом через оптимізацію штату. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті відомства.

Цитата:

"У зв'язку з оптимізацією штату генерального консульства Росії в Одесі, обумовленої аналогічними діями низки західних країн, а також з урахуванням несприятливої ​​епідеміологічної обстановки, запис за новими заявками на прийом зупиняється до розміщення окремого оголошення", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що у разі потреби терміново подати документи на вчинення будь-якої консульської дії необхідно звернутися до консульського відділу посольства Росії у Києві.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що дипломати та посольства в Україні деяких країн, зокрема, США, Велика Британія та низка інших тимчасово переїжджають до Львова через загрозу російського вторгнення.

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