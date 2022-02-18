Британське посольство в Україні тимчасово переїжджає до Львова - МЗС

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 14955 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 37749 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 45847 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 79743 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 142090 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 162686 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 210278 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199560 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186704 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157730 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 72370 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 66316 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 69402 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 67030 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 62083 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 62083 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 44847 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 225747 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 350189 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 607400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 70561 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 110275 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 136796 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 158689 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 171592 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Британське посольство в Україні тимчасово переїжджає до Львова - МЗС

Британське посольство в Україні тимчасово переїжджає до Львова - МЗС

Київ • УНН

 • 15885 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Посольство Великої Британії в Україні тимчасово переїжджає до Львова. Про це йдеться у повідомленні, поширеному у п'ятницю МЗС Сполученого Королівства, передає УНН.

Цитата

"Британське посольство у Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють із британського посольства у Львові", - йдеться в повідомленні.

Що передувало

15 лютого глава британського МЗС Ліз Трасс повідомила, що посольство Великої Британії перевело частину співробітників до Львова у зв'язку з загрозою вторгнення Росії в Україну. При цьому Трасс пообіцяла зберегти дипломатичну присутність у Києві.

Росія відкидає плани про плани вторгнення в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Велика Британія посилила санкційний режим проти Росії: деталі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07