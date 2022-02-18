Британське посольство в Україні тимчасово переїжджає до Львова - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Посольство Великої Британії в Україні тимчасово переїжджає до Львова. Про це йдеться у повідомленні, поширеному у п'ятницю МЗС Сполученого Королівства, передає УНН.
Цитата
"Британське посольство у Києві тимчасово переїжджає. Співробітники посольства працюють із британського посольства у Львові", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
15 лютого глава британського МЗС Ліз Трасс повідомила, що посольство Великої Британії перевело частину співробітників до Львова у зв'язку з загрозою вторгнення Росії в Україну. При цьому Трасс пообіцяла зберегти дипломатичну присутність у Києві.
Росія відкидає плани про плани вторгнення в Україну.
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