Британское посольство в Украине временно переезжает во Львов - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Посольство Великобритании в Украине временно переезжает во Львов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства, передает УНН.
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"Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
15 февраля глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что посольство Великобритании перевело часть сотрудников во Львов в связи с угрозой вторжения России в Украину. При этом Трасс пообещала сохранить дипломатическое присутствие в Киеве.
Россия отвергает планы о планах вторжения в Украину.
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