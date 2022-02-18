Британское посольство в Украине временно переезжает во Львов - МИД

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"Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

15 февраля глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что посольство Великобритании перевело часть сотрудников во Львов в связи с угрозой вторжения России в Украину. При этом Трасс пообещала сохранить дипломатическое присутствие в Киеве.

Россия отвергает планы о планах вторжения в Украину.

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