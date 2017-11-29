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Оптимальна система теплопостачання для міста обійдеться у 250 млн грн – Зубко

Оптимальна система теплопостачання для міста обійдеться у 250 млн грн – Зубко

Київ • УНН

 • 13485 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вартість оптимальної системи теплопостачання для невеликого міста становитиме близько 250 млн грн. Про це сказав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в інтерв’ю "Діловій столиці", передає УНН.

Віце-прем’єр розповів, що вже прийнято додатковий закон щодо стимулювання та впровадження альтернативних джерел енергії в центральному теплопостачанні, а також є можливість визначати зонування міст, з огляду на доцільність лишати центральне теплопостачання або перейти на квартальне, або автономне.

"Можна зробити програму на три-п’ять років. Питання буде вирішено поступово, якщо використати кошти місцевого бюджету. Є також варіант отримати кредит у міжнародних фінансових організаціях, і закласти ці кошти у тариф. У такому випадку за кілька років люди отримають більш якісні послуги за нижчою ціною", - сказав Г.Зубко.

Він пояснив, що основне завдання полягає у тому, щоб захистити споживача, аби комунальне підприємство, яке є монополістом, не перекладало свої проблеми та втрати на споживача.

"Тому ми дали право органам місцевого самоврядування встановлювати тариф для підприємств та тарифів, де закладено витрати. Адже вони є власниками цих підприємств і можуть розрахувати на інвестиційну складову, а також визначати справедливість витрат, покладених на споживача", - додав він.

Нагадаємо, раніше Г.Зубко заявляв, що перший відчутний ефект від реформи житлово-комунального господарства можна буде отримати протягом трьох-п’яти років. 

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