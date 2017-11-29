Оптимальная система теплоснабжения для города обойдется в 250 млн грн - Зубко

Вице-премьер рассказал, что уже принято дополнительный закон о стимулировании и внедрении альтернативных источников энергии в центральном теплоснабжении, а также возможность определять зонирование городов, учитывая целесообразность оставлять центральное теплоснабжение или перейти на квартальное или автономное.

"Можно сделать программу на три-пять лет. Вопрос будет решен постепенно, если использовать средства местного бюджета. Есть также вариант получить кредит в международных финансовых организациях, и заложить эти средства в тариф. В таком случае через несколько лет люди получат более качественные услуги по более низкой цене", - сказал Г.Зубко.

Он пояснил, что основная задача заключается в том, чтобы защитить потребителя, чтобы коммунальное предприятие, которое является монополистом, а не переводило свои проблемы и потери на потребителя.

"Поэтому мы дали право органам местного самоуправления устанавливать тариф для предприятий и тарифов, где заложены расходы. Ведь они являются собственниками этих предприятий и могут рассчитать на инвестиционную составляющую, а также определять справедливость расходов, возложенных на потребителя", - добавил он.

Напомним, ранее Г.Зубко заявлял, что первый ощутимый эффект от реформы жилищно-коммунального хозяйства можно будет получить в течение трех-пяти лет.