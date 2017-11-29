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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70941 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57552 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65639 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74056 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Оптимальная система теплоснабжения для города обойдется в 250 млн грн - Зубко

Оптимальная система теплоснабжения для города обойдется в 250 млн грн - Зубко

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Стоимость оптимальной системы теплоснабжения для небольшого города составит около 250 млн грн. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью "ДС", передает УНН.

Вице-премьер рассказал, что уже принято дополнительный закон о стимулировании и внедрении альтернативных источников энергии в центральном теплоснабжении, а также возможность определять зонирование городов, учитывая целесообразность оставлять центральное теплоснабжение или перейти на квартальное или автономное.

"Можно сделать программу на три-пять лет. Вопрос будет решен постепенно, если использовать средства местного бюджета. Есть также вариант получить кредит в международных финансовых организациях, и заложить эти средства в тариф. В таком случае через несколько лет люди получат более качественные услуги по более низкой цене", - сказал Г.Зубко.

Он пояснил, что основная задача заключается в том, чтобы защитить потребителя, чтобы коммунальное предприятие, которое является монополистом, а не переводило свои проблемы и потери на потребителя.

"Поэтому мы дали право органам местного самоуправления устанавливать тариф для предприятий и тарифов, где заложены расходы. Ведь они являются собственниками этих предприятий и могут рассчитать на инвестиционную составляющую, а также определять справедливость расходов, возложенных на потребителя", - добавил он.

Напомним, ранее Г.Зубко заявлял, что первый ощутимый эффект от реформы жилищно-коммунального хозяйства можно будет получить в течение трех-пяти лет.

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