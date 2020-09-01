Оприлюднено топ-10 вишів за найбільшою кількістю поданих заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Найбільше заяв на базі повної загальної середньої освіти від вступників подано до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
“МОН сформовано рейтинг з десяти закладів вищої освіти за найбільшою кількістю поданих заяв на базі повної загальної середньої освіти. Перше місце посідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка (41 тис. 783 заяви), 10-те — Київський національний торговельно-економічний університет (12 тис. 886 заяв)”, — йдеться в повідомленні.
Загалом рейтинг виглядає так:
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 41783;
2. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” — 37278;
3. Львівський національний університет імені Івана Франка — 32480;
4. Національний університет “Львівська політехніка” — 26555;
5. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — 22134;
6. Національний авіаційний університет — 20643;
7. Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” — 17052;
8. Київський університет імені Бориса Грінченка — 16075;
9. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова — 13983;
10. Київський національний торговельно-економічний університет — 12886.
Також за наданими рекомендаціями на бюджет у десятці лідерів ЗВО є Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та Київський національний університет імені Тараса Шевченка:
1. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” — 4066;
2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 3272;
3. Національний університет “Львівська політехніка” — 2577;
4. Львівський національний університет імені Івана Франка — 2511;
5. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — 1350;
6. Національний авіаційний університет — 1345;
7. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” — 1250;
8. Харківський національний університет радіоелектроніки — 1036;
9. Національний університет біоресурсів і природокористування України — 1029;
10. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 976.
Нагадаємо, за попередніми результатами вступної кампанії 2020 року, в Україні майже 80% - майже 50 тисяч - вступників отримали рекомендацію до зарахування на бюджет за 1-м та 2-м пріоритетами.