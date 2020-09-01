Обнародован топ-10 вузов по наибольшему количеству поданных заявлений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Больше всего заявлений на базе полного общего среднего образования от поступающих подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"МОН сформирован рейтинг из десяти высших учебных заведений по наибольшему количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования. Первое место занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (41 тыс. 783 заявления), 10-е - Киевский национальный торгово-экономический университет (12 тыс. 886 заявлений)", - говорится в сообщении.
В целом рейтинг выглядит так:
1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41783;
2. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 37278;
3. Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 32480;
4. Национальный университет "Львовская политехника" - 26555;
5. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 22134;
6. Национальный авиационный университет - 20643;
7. Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 17052;
8. Киевский университет имени Бориса Гринченко - 16075;
9. Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова - 13983;
10. Киевский национальный торгово-экономический университет - 12886.
Также по предоставленным рекомендациями на бюджет в десятке лидеров вузов Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко:
1. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 4066;
2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 3272;
3. Национальный университет "Львовская политехника" - 2577;
4. Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 2511;
5. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 1350;
6. Национальный авиационный университет - 1345;
7. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1250;
8. Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1036;
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 1029;
10. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 976.
Напомним, по предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% - почти 50 000 - поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.