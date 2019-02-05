Оприлюднено структуру доходів українців

За даними опитування, у середньому одне домогосподарство з 2,11 осіб отримало 9 400,85 грн грошових доходів на місяць.

Структура має такий вигляд:



Оплата праці - 5569,17 грн (55,0%);



Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості - 620,97 грн (6,1%);



Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - 314,12 грн (3,1%);



Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми нерухомості тощо) - 346,77 грн (3,4%);



Пенсії - 1746,91 грн - (17,2%);



Стипендії - 26,24 грн - (0,2%);



Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, надані готівкою - 190,40 грн (1,9%);



Грошова допомога від родичів та інших осіб - 405,78 грн (4,0%);



Аліменти - 23,44 грн (0,2%);



Інші грошові доходи - 157,05 грн (1,7%);



Серед негрошових доходів значну частку займає вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель - 310,21 грн (3,1% від сукупних ресурсів).



Як повідомляв УНН, у ІІІ кварталі 2018 року доходи населення України сягнули 809 млрд грн, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.