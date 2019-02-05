Оприлюднено структуру доходів українців

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Більшість доходів громадяни України отримують у вигляді зарплати. Сукупні ресурси середнього домогосподарства у III кварталі 2018 року становили 10 122,90 грн на місяць. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними опитування, у середньому одне домогосподарство з 2,11 осіб отримало 9 400,85 грн грошових доходів на місяць.

Структура має такий вигляд:

  • Оплата праці - 5569,17 грн (55,0%);
  • Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості - 620,97 грн (6,1%);
  • Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - 314,12 грн (3,1%);
  • Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми нерухомості тощо) - 346,77 грн (3,4%);
  • Пенсії - 1746,91 грн - (17,2%);
  • Стипендії - 26,24 грн - (0,2%);
  • Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, надані готівкою - 190,40 грн (1,9%);
  • Грошова допомога від родичів та інших осіб - 405,78 грн (4,0%);
  • Аліменти - 23,44 грн (0,2%);
  • Інші грошові доходи - 157,05 грн (1,7%);
  • Серед негрошових доходів значну частку займає вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель - 310,21 грн (3,1% від сукупних ресурсів).

Як повідомляв УНН, у ІІІ кварталі 2018 року доходи населення України сягнули 809 млрд грн, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

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