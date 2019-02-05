Обнародована структура доходов украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Большую часть доходов граждане получают в виде зарплаты. Совокупные ресурсы среднего домохозяйства в III квартале 2018 года составили 10 122,90 грн в месяц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
По данным опроса, в среднем одно домохозяйство с 2,11 человек получило 9 400,85 грн денежных доходов в месяц.
Структура имеет следующий вид:
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- Оплата труда - 5569,17 грн (55,0%);
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- Доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости - 620,97 грн (6,1%);
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- Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции - 314,12 грн (3,1%);
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- Доходы от собственности (дивиденды от акций и других ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от сдачи внаем недвижимости и т.п.) - 346,77 грн (3,4%);
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- Пенсии - 1746,91 грн - (17,2%);
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- Стипендии - 26,24 грн - (0,2%);
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- Пособия, льготы, субсидии и компенсационные выплаты, предоставленные наличными - 190,40 грн (1,9%);
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- Денежная помощь от родственников и других лиц - 405,78 грн (4,0%);
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- Алименты - 23,44 грн (0,2%);
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- Другие денежные доходы - 157,05 грн (1,7%);
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- Среди неденежных доходов значительную долю занимает стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства и от самозаготовок - 310,21 грн (3,1% от совокупного ресурса).
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Как сообщал УНН, в III квартале 2018 года доходы населения Украины достигли 809 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2017 года.