Оприлюднено схему перекриття руху на час Євробачення у Києві

Зокрема, рух транспорту буде перекрито на низці вулиць у середмісті Києва.

Як повідомляв УНН, відзавтра рух у центрі столиці перекриють через Євробачення.

Нагадаємо, правопорядок під час Євробачення забезпечуватимуть 16 тис. працівників МВС.