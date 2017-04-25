Оприлюднено схему перекриття руху на час Євробачення у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У рамках проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017” вносяться тимчасові обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Зокрема, рух транспорту буде перекрито на низці вулиць у середмісті Києва.
Як повідомляв УНН, відзавтра рух у центрі столиці перекриють через Євробачення.
Нагадаємо, правопорядок під час Євробачення забезпечуватимуть 16 тис. працівників МВС.