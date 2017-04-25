Обнародована схема перекрытия движения на время Евровидения в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В рамках проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В частности, движение транспорта будет перекрыто на ряде улиц в центре Киева.
Как сообщал УНН, с завтрашнего дня движение в центре столицы перекроют из-за Евровидения.
Напомним, правопорядок во время Евровидения будут обеспечивать 16 тыс. сотрудников МВД.