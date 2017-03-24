Оприлюднено фото лондонського нападника Халіда Мосуда
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Британська поліція опублікувала фото Халіда Масуда, який у середу наїхав на перехожих і ножем смертельно поранив поліцейського біля будівлі парламенту в центрі Лондона, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як пише видання, поліція просить надати інформацію про самого Масуда і пов'язаних з ним людей.
Британська прокуратура також повідомила про арешт ще двох підозрюваних у справі про напад. Усього затримано 10 осіб.
Жертвами нападу 22 березня стали четверо людей, самого Масуда також застрелили. 50 людей зазнали травм і критичних поранень, з них 31 досі в лікарні. Двоє поранених залишаються в критичному стані.
Румунка Андреа Крестеа, яка впала з мосту в Темзу після того, як Масуд врізався в неї на автомобілі, перебуває в стабільному стані. Лікарі видалили їй тромб у мозку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лондоні відбувся траурний мітинг пам'яті жертв теракту
Напад стався 22 березня о 14:40. Масуд на автомобілі навмисно заїхав на тротуар на Вестмінстерському мосту і став чавити перехожих. Потім його автомобіль звернув до будівлі британського парламенту і врізався в огорожу Вестімінстерского палацу.
Х.Масуд вискочив з машини і з ножем побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. На одного з них він напав і смертельно поранив, після чого його застрелив інший поліцейський.
Х.Масуду було 52 роки, він народився в графстві Кент. У дитинстві його звали Адріан Елмс.
У минулому його притягували до кримінальної відповідальності за завдання тяжких тілесних ушкоджень, незаконне зберігання зброї і порушення громадського порядку. Звинувачення, пов'язані з терористичною діяльністю, йому жодного разу не пред'являлися, повідомив представник поліції.
Відповідальність за цю акцію взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".