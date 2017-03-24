Оприлюднено фото лондонського нападника Халіда Мосуда

Як пише видання, поліція просить надати інформацію про самого Масуда і пов'язаних з ним людей.

Британська прокуратура також повідомила про арешт ще двох підозрюваних у справі про напад. Усього затримано 10 осіб.

Жертвами нападу 22 березня стали четверо людей, самого Масуда також застрелили. 50 людей зазнали травм і критичних поранень, з них 31 досі в лікарні. Двоє поранених залишаються в критичному стані.

Румунка Андреа Крестеа, яка впала з мосту в Темзу після того, як Масуд врізався в неї на автомобілі, перебуває в стабільному стані. Лікарі видалили їй тромб у мозку.

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Напад стався 22 березня о 14:40. Масуд на автомобілі навмисно заїхав на тротуар на Вестмінстерському мосту і став чавити перехожих. Потім його автомобіль звернув до будівлі британського парламенту і врізався в огорожу Вестімінстерского палацу.

Х.Масуд вискочив з машини і з ножем побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. На одного з них він напав і смертельно поранив, після чого його застрелив інший поліцейський.

Х.Масуду було 52 роки, він народився в графстві Кент. У дитинстві його звали Адріан Елмс.

У минулому його притягували до кримінальної відповідальності за завдання тяжких тілесних ушкоджень, незаконне зберігання зброї і порушення громадського порядку. Звинувачення, пов'язані з терористичною діяльністю, йому жодного разу не пред'являлися, повідомив представник поліції.

Відповідальність за цю акцію взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".