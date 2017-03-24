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Обнародовали фото лондонского нападающего Халида Мосуда

Обнародовали фото лондонского нападающего Халида Мосуда

Киев • УНН

 • 17988 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Британская полиция опубликовала фото Халида Масуда, который в среду наехал на прохожих и ножом смертельно ранил полицейского у здания парламента в центре Лондона, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как пишет издание, полиция просит предоставить информацию о самом Масуде и связанных с ним людях.

Британская прокуратура также сообщила об аресте еще двух подозреваемых по делу о нападении. Всего задержаны 10 человек.

Жертвами нападения 22 марта стали четыре человека, самого Масуда также застрелили. 50 человек получили травмы и критические ранения, из них 31 до сих пор в больнице. Двое раненых остаются в критическом состоянии.

Румынка Андреа Крестеа, которая упала с моста в Темзу после того, как Масуд врезался в нее на автомобиле, находится в стабильном состоянии. Врачи удалили ей тромб в мозгу.

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Нападение произошло 22 марта в 14:40. Масуд на автомобиле намеренно въехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Затем его автомобиль направился в здание британского парламента и врезался в ограждение Вестиминстерского дворца.

Х.Масуд выскочил из машины и с ножом побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские. На одного из них он напал и смертельно ранил, после чего его застрелил другой полицейский.

Х.Масуду было 52 года, он родился в графстве Кент. В детстве его звали Адриан Элмс.

В прошлом его привлекали к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. Обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись, сообщил представитель полиции.

Ответственность за эту акцию взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

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