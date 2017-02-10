"Опозиційний блок" оголосив про включення в свою програму ініціативи договірних стосунках регіонів з Києвом

"У таких умовах, для того, щоб захистити людей і зберегти єдність країни, місцеві ради виступили з пропозицією чітко розмежувати повноваження місцевої та центральної влади. Цю ініціативу про укладення договорів про розмежування повноважень з центральною владою вже підтримали велика кількість місцевих рад різних рівнів по всій країні. Серед них – вісім обласних рад: Івано-Франківський, Житомирський, Кіровоградський, Одеська, Хмельницька, Закарпатська, Полтавський та Київський. Рішення про підтримку приймають міські і районні ради", - заявили в "Опозиційному блоці". У блоці вважають, що перерозподіл повноважень має бути реальним і сильним, нести позитивний фінансовий, економічний та гуманітарний ефект для регіонів. Цього хочуть люди.

У заяві партії також зазначається, що "відсутність реальних кроків по відновленню миру, тотальна корупція центральних органів влади, непрозоре формування та прийняття державного бюджету, яке не враховує потреб регіонів – це реальність, з якою громади не хочуть миритися". У цій ситуації, як зазначають члени "Опозиційного блоку", місцева влада намагається втримати ситуацію і захистити людей. "Проте часто ці зусилля блокуються центральними органами влади, які, незважаючи на гучні заяви про децентралізацію, продовжують утримувати контроль над фінансовими потоками і реальними важелями управління", - підкреслюється в заяві політсили.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко назвав пропозиції облрад про укладення договорів з центром неконституційними. "Ніяких договорів обласних рад з президентом не буде", - додав він.