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"Опозиційний блок" оголосив про включення в свою програму ініціативи договірних стосунках регіонів з Києвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. "Опозиційний блок" вітає ініціативу місцевих рад про підписання з центральною владою договорів про розмежування повноважень. Політична сила оголосила про включення даної ініціативи в свою програму. Про це повідомляється на офіційному сайті партії. У заяві "Опозиційного блоку", зокрема, зазначається, що українці негативно оцінюють діяльність центральної влади, яка протягом майже трьох років руйнує економіку, позбавила мільйони людей роботи, колосально підвищила тарифи і ціни, зробила людей жебраками, передає УНН.

"Опозиційний блок" оголосив про включення в свою програму ініціативи договірних стосунках регіонів з Києвом

"У таких умовах, для того, щоб захистити людей і зберегти єдність країни, місцеві ради виступили з пропозицією чітко розмежувати повноваження місцевої та центральної влади. Цю ініціативу про укладення договорів про розмежування повноважень з центральною владою вже підтримали велика кількість місцевих рад різних рівнів по всій країні. Серед них – вісім обласних рад: Івано-Франківський, Житомирський, Кіровоградський, Одеська, Хмельницька, Закарпатська, Полтавський та Київський. Рішення про підтримку приймають міські і районні ради", - заявили в "Опозиційному блоці". У блоці вважають, що перерозподіл повноважень має бути реальним і сильним, нести позитивний фінансовий, економічний та гуманітарний ефект для регіонів. Цього хочуть люди.

У заяві партії також зазначається, що "відсутність реальних кроків по відновленню миру, тотальна корупція центральних органів влади, непрозоре формування та прийняття державного бюджету, яке не враховує потреб регіонів – це реальність, з якою громади не хочуть миритися". У цій ситуації, як зазначають члени "Опозиційного блоку", місцева влада намагається втримати ситуацію і захистити людей. "Проте часто ці зусилля блокуються центральними органами влади, які, незважаючи на гучні заяви про децентралізацію, продовжують утримувати контроль над фінансовими потоками і реальними важелями управління", - підкреслюється в заяві політсили.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко назвав пропозиції облрад про укладення договорів з центром неконституційними. "Ніяких договорів обласних рад з президентом не буде", - додав він.

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