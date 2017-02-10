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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Оппозиционный блок" объявил о включении в свою программу инициативы о договорных отношениях регионов с Киевом

Киев • УНН

 • 3282 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. "Оппозиционный блок" приветствует инициативу местных советов о подписании с центральными властями договоров о разграничении полномочий. Политическая сила объявила о включении данной инициативы в свою программу. Об этом сообщается на официальном сайте партии. В заявлении "Оппозиционного блока", в частности отмечается, что украинцы негативно оценивают деятельность центральной власти, которая в течение уже почти трех лет разрушает экономику, лишила миллионы человек работы, колоссально повысила тарифы и цены, сделала людей нищими, передает УНН.

"Оппозиционный блок" объявил о включении в свою программу инициативы о договорных отношениях регионов с Киевом

"В таких условиях, для того, чтобы защитить людей и сохранить единство страны, местные советы выступили с предложением четко разграничить полномочия местной и центральной власти. Эту инициативу о заключении договоров о разграничении полномочий с центральной властью уже поддержали большое количество местных советов разных уровней по всей стране. Среди них – восемь областных советов: Ивано-Франковский, Житомирский, Кировоградский, Одесский, Хмельницкий, Закарпатский, Полтавский и Киевский. Решения о поддержке принимают городские и районные советы", - заявили в "Оппозиционном блоке". В блоке считают, что перераспределение полномочий должно быть реальным и сильным, нести положительный финансовый, экономический и гуманитарный эффект для регионов. Этого действительно хотят люди.

В заявлении партии также отмечается, что "отсутствие реальных шагов по восстановлению мира, тотальная коррупция центральных органов власти, непрозрачное формирование и принятие государственного бюджета, которое не учитывает потребностей регионов – это реальность, с которой громады не хотят мириться". В этой ситуации, как отмечают члены "Оппозиционного блока", местная власть пытается удержать ситуацию и защитить людей. "Однако зачастую эти усилия блокируются центральными органами власти, которые, несмотря на громкие заявления о децентрализации, продолжают удерживать контроль над финансовыми потоками и реальными рычагами управления", - подчеркивается в заявлении политсилы.

Напомним ранее Президент Украины Петр Порошенко назвал предложения облсоветов о заключении договоров с центром неконституционными. "Никаких договоров областных советов с президентом не будет", - добавил он.

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