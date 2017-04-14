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Опозиція Вірменії звернулася до суду з вимогою анулювати результати виборів

Київ • УНН

 • 10181 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Опозиційний блок Конгрес-Народна партія на чолі з першим президентом Вірменії Левоном Тер-Петросяном подав у п'ятницю позов до Конституційного суду з вимогою анулювати підсумки виборів 2 квітня, в результаті яких більшість у Національних зборах отримала Республіканська партія чинного глави держави, передає УНН з посиланням на Reuters.

Зазначається, що опозиція звинуватила правлячу партію у використанні адміністративного ресурсу, перешкоджанні роботі ЗМІ, завищенні числа виборців.

Як повідомляв УНН, 3 квітня на парламентських виборах у Вірменії, що відбулися в неділю, перемогу здобула проросійська Республіканська партія, лідером якої є президент країни Серж Саргсян.

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