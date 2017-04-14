Опозиція Вірменії звернулася до суду з вимогою анулювати результати виборів

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Опозиційний блок Конгрес-Народна партія на чолі з першим президентом Вірменії Левоном Тер-Петросяном подав у п'ятницю позов до Конституційного суду з вимогою анулювати підсумки виборів 2 квітня, в результаті яких більшість у Національних зборах отримала Республіканська партія чинного глави держави, передає УНН з посиланням на Reuters.