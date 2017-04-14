Оппозиция Армении обратилась в суд с требованием аннулировать результаты выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Оппозиционный блок Конгресс-Народная партия во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном подал в пятницу иск в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги выборов 2 апреля, в результате которых большинство в Национальном собрании получила Республиканская партия действующего главы государства, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что оппозиция обвинила правящую партию в использовании административного ресурса, препятствовании работе СМИ, завышении числа избирателей.
Как сообщал УНН, 3 апреля на парламентских выборах в Армении, состоявшихся в воскресенье, победу одержала пророссийская Республиканская партия, лидером которой является президент страны Серж Саргсян.