Оппозиция Армении обратилась в суд с требованием аннулировать результаты выборов

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Оппозиционный блок Конгресс-Народная партия во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном подал в пятницу иск в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги выборов 2 апреля, в результате которых большинство в Национальном собрании получила Республиканская партия действующего главы государства, передает УНН со ссылкой на Reuters.