Опозиція у Венесуелі оголосила про припинення діалогу з Каракасом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Опозиційний блок "Круглий стіл демократичної єдності" в Венесуелі оголосив, що призупиняє підготовку до нової зустрічі з делегацією влади країни. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заяву блоку, передає УНН.
"Круглий стіл демократичної єдності" повідомляє країні, що зустріч, запланована на 15 листопада в Домініканській республіці, призупиняється, так як уряд не схвалив присутності на ній міністрів закордонних справ латиноамериканських країни", - йдеться в тексті заяви.
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Уточнюється, що мова йде про голів МЗС Мексики, Чилі, Парагваю, Болівії та Нікарагуа, які повинні стати гарантами можливих угод.
Нагадаємо, опозиція у Венесуелі відмовилася визнавати результати регіональних виборів, в яких перемогли представники правлячої партії.