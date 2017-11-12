Опозиція у Венесуелі оголосила про припинення діалогу з Каракасом

"Круглий стіл демократичної єдності" повідомляє країні, що зустріч, запланована на 15 листопада в Домініканській республіці, призупиняється, так як уряд не схвалив присутності на ній міністрів закордонних справ латиноамериканських країни", - йдеться в тексті заяви.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мадуро заявив про "нову еру" у відносинах з опозицією Венесуели

Уточнюється, що мова йде про голів МЗС Мексики, Чилі, Парагваю, Болівії та Нікарагуа, які повинні стати гарантами можливих угод.

Нагадаємо, опозиція у Венесуелі відмовилася визнавати результати регіональних виборів, в яких перемогли представники правлячої партії.