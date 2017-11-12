Оппозиция в Венесуэле объявила о прекращении диалога с Каракасом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" в Венесуэле объявил, что приостанавливает подготовку к новой встрече с делегацией власти страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление блока, передает УНН.
"Круглый стол демократического единства" сообщает стране, что встреча, запланированная на 15 ноября в Доминиканской республике, приостанавливается, так как правительство не одобрило присутствия на ней министров иностранных дел латиноамериканские страны ", - говорится в тексте заявления.
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Уточняется, что речь идет о глав МИД Мексики, Чили, Парагвая, Боливии и Никарагуа, которые должны стать гарантами возможных сделок.
Напомним, оппозиция в Венесуэле отказалась признавать результаты региональных выборов , в которых победили представители правящей партии.