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Опозиція Сирії назвала умови об'єднання з військами Б.Асада

Опозиція Сирії назвала умови об'єднання з військами Б.Асада

Київ • УНН

 • 10842 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Сирійська опозиція пообіцяла об’єднатися з урядовими військами президента Башара Асада в боротьбі з терористичними угрупованнями, якщо при цьому буде відбуватися мирна передача влади в країні, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Про таке заявив член Вищого комітету щодо переговорів сирійської опозиції Насра аль-Харірі.

“Якщо почнеться передача влади, то ми тут же зробимо це. В іншому випадку кожен воює з терористами самостійно. Сирійському народу навряд чи вдасться об’єднати, якщо не почнеться мирний політичний процес,” — сказав Н.аль-Харірі.

Нагадаємо, переговори між сирійським керівництвом в Дамаску та представниками повстанців про політичне розв’язання збройного конфлікту мають розпочатися 23 січня в Астані. Вони пройдуть під егідою Росії, Туреччини та Ірану. Анкара підтримує сирійських повстанців та водночас протистоїть курдським “Загонам народної самооборони”. Росія та Іран виступають натомість на боці президента Башара Асада, пише видання.

Як повідомляв УНН, в Астані тривають консультації по Сирії.

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