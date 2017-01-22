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Оппозиция Сирии назвала условия объединения с войсками Б.Асада

Оппозиция Сирии назвала условия объединения с войсками Б.Асада

Киев • УНН

 • 10842 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Сирийская оппозиция пообещала объединиться с правительственными войсками президента Башара Асада в борьбе с террористическими группировками, если при этом будет происходить мирная передача власти в стране, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил член Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Насра аль-Харири.

"Если начнется передача власти, то мы тут же сделаем это. В противном случае каждый воюет с террористами самостоятельно. Сирийскому народу вряд ли удастся объединиться, если не начнется мирный политический процесс ", - сказал Н.аль-Харири.

Напомним, переговоры между сирийским руководством в Дамаске и представителями повстанцев о политическом решении вооруженного конфликта должны начаться 23 января в Астане. Они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана. Анкара поддерживает сирийских повстанцев и одновременно противостоит курдским "Отрядам Народной самообороны". Россия и Иран выступают на стороне президента Башара Асада, пишет издание.

Как сообщал УНН, в Астане продолжаются консультации по Сирии.

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