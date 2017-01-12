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Опозиція припинила протест в сеймі Польщі

Опозиція припинила протест в сеймі Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Опозиційна партія “Громадянська платформа” призупинила протест в залі пленарних засідань сейму Польщі і закликає до відставки спікера сейму Марека Кухціньського. Про це заявив лідер опозиційної партії Гжегож Схетина, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Він пояснив, що “Громадянська платформа” досягла своєї мети - до сейму повернулися журналісти. У той же час, він закликав до відставки спікера нижньої палати польського парламенту Марека Кухціньського, а президента - не підписувати прийнятий бюджет.

За словами Г.Схетини, в законі про державний бюджет на 2017 рік багато недоліків.

У свою чергу, сейм Польщі переніс проведення наступного засідання на 25 січня. Як сказала заступник голови парламенту Малгожата Кідава-Блоньська, перерву запропонував спікер сейму, свою згоду на це висловили члени ради старійшин сейму.

Перше в цьому році засідання мало розпочатися о середу 11 січня після опівдня. Однак спікеру вдалося відкрити засідання тільки ввечері, після чого голова сейму відразу оголосив перерву до четверга. Робота сейму мала відновитися о 10:00, проте час початку зборів постійно переносили.

З 16 грудня депутати опозиційних партій “Громадянська платформа” і “Сучасна” блокували трибуну в залі пленарних засідань.

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