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Оппозиция прекратила протест в сейме Польши

Оппозиция прекратила протест в сейме Польши

Киев • УНН

 • 8725 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Оппозиционная партия "Гражданская платформа" приостановила протест в зале пленарных заседаний сейма Польши и призывает к отставке спикера сейма Марека Кухцинского. Об этом заявил лидер оппозиционной партии Гжегож Схетына, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Он пояснил, что "Гражданская платформа" достигла своей цели - в сейм вернулись журналисты. В то же время, он призвал к отставке спикера нижней палаты польского парламента Марека Кухцинского, а президента - не подписывать принятый бюджет.

По словам Г.Схетыны, в законе о государственном бюджете на 2017 год много недостатков.

В свою очередь, сейм Польши перенес проведение следующего заседания на 25 января. Как сказала заместитель председателя парламента Малгожата Кидава-Блонская, перерыв предложил спикер сейма, свое согласие на это дали члены совета старейшин сейма.

Первое в этом году заседание должно было начаться в среду 11 января после полудня. Однако спикеру удалось открыть заседание только вечером, после чего глава сейма сразу объявил перерыв до четверга. Работа сейма должна была восстановиться в 10:00, однако время начала собрания постоянно переносили.

С 16 декабря депутаты оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Современная" блокировали трибуну в зале пленарных заседаний.

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