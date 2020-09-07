Опозиція Грузії назвала Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кандидатом на пост прем'єр-міністра Грузії від "Єдиного національного руху" (ЄНР) і об'єднання "Сила в єдності" буде експрезидент країни Михеїл Саакашвілі. Про це повідомив голова ЄНР Григол Вашадзе, передає "Ехо Кавказу", інформує УНН.
"Михеіл Саакашвілі перебуває у вигнанні. Має завершитися не тільки вигнання третього президента Грузії. Практика політичного вигнання повинна бути викорінена раз і назавжди. Михайло Саакашвілі повинен повернутися до країни... Політрада ЄНР і всі партії, що входять в опозиційне об'єднання "Сила в Єдності", ухвалили одноголосне рішення висунути... кандидатуру Саакашвілі", - заявив Вашадзе.
Раніше стало відомо, що Саакашвілі написав у соціальній мережі Facebook, що сьогодні, 7 вересня, озвучить план по поверненню до Грузії.
Як повідомлялося раніше в УНН, міністр юстиції Грузії погрожує Саакашвілі затриманням в разі його появи на кордоні.