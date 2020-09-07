Опозиція Грузії назвала Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри

"Михеіл Саакашвілі перебуває у вигнанні. Має завершитися не тільки вигнання третього президента Грузії. Практика політичного вигнання повинна бути викорінена раз і назавжди. Михайло Саакашвілі повинен повернутися до країни... Політрада ЄНР і всі партії, що входять в опозиційне об'єднання "Сила в Єдності", ухвалили одноголосне рішення висунути... кандидатуру Саакашвілі", - заявив Вашадзе.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі написав у соціальній мережі Facebook, що сьогодні, 7 вересня, озвучить план по поверненню до Грузії.

Як повідомлялося раніше в УНН, міністр юстиції Грузії погрожує Саакашвілі затриманням в разі його появи на кордоні.