Опозиція Аргентини вважає, що президент порушив конституцію для прощання з Марадоною

Позов до федерального суду подали члени ліберальної коаліції “Об’єднані республіканці” Яміле Санторо і Антоніо Фратаміко. Вони звинуватили Фернандеса в тому, що він створив ситуацію, яка провокує порушення санітарних правил соціального дистанціювання.

“Глава держави порушив один з основоположних принципів, встановлених нашою конституцією, — принцип рівності, — наводить видання витяги з позову. — Очевидно, що застосовуються подвійні стандарти відносно організації похорону. Все залежить від того, знаменитий померлий чи ні. Якщо ні, застосовуються стандартні правила профілактики COVID-19, якщо знаменитий, то не застосовуються, і це дозволяє збиратися мільйонам людей на Пласа-де-Майо (центральна площа Буенос-Айреса — ред.), прилеглих вулицях і в Будинку уряду”.

Нагадаємо, в Аргентині відкрили справу про халатність при лікуванні Марадони.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що тіло Дієго Марадони було вивезено з президентської резиденції в Буенос-Айресі до офіційного завершення відкритої церемонії прощання з колишнім футболістом і тренером збірної Аргентини, через що почалися на церемонії заворушення. Його поховали поблизу Буенос-Айреса.

Дієго Марадона помер в середу, 25 листопада, у віці 60 років від зупинки серця.