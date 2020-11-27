Марадону поховали поблизу Буенос-Айреса: на церемонію прийшли лише близькі

Повідомляється, що кумира проводили близько 40 осіб з його найближчого оточення, включно з дітьми, братами, племінниками і найближчими друзями.

Посол Італії в Аргентині Джузеппе Манц і міністр безпеки Буенос-Айреса Серхіо Берні також були присутні, щоб спостерігати за церемонією. Коротка церемонія прощання тривала близько 30 хвилин.

Як повідомляє видання Clarin, футболіст був похований поруч зі своїми батьками.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що тіло Дієго Марадони було вивезено з президентської резиденції в Буенос-Айресі до офіційного завершення відкритої церемонії прощання з колишнім футболістом і тренером збірної Аргентини, через що почалися на церемонії заворушення.

Дієго Марадона помер в середу, 25 листопада, у віці 60 років від зупинки серця.