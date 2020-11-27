Марадону похоронили вблизи Буэнос-Айреса: на церемонию пришли только близкие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона был похоронен вечером 26 ноября на частном кладбище Белла Виста, расположенном неподалеку от Буэнос-Айреса, передает УНН со ссылкой на телеканал TN.
Сообщается, что кумира проводили около 40 человек из его ближайшего окружения, включая детей, братьев, племянников и самых близких друзей.
Посол Италии в Аргентине Джузеппе Манцо и министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни также присутствовали, чтобы наблюдать за церемонией. Короткая церемония прощания продолжалась около 30 минут.
Как сообщает издание Clarin, футболист был похоронен рядом со своими родителями.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что тело Диего Марадоны было вывезено из президентской резиденции в Буэнос-Айресе до официального завершения открытой церемонии прощания с бывшим футболистом и тренером сборной Аргентины из-за начавшихся на церемонии беспорядков.
Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет от остановки сердца.