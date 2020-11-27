В Аргентині відкрили справу про халатність при лікуванні Марадони

Правоохоронні органи мають намір визначити, чи мала місце халатність з боку медичних працівників, які стежили за станом здоров’я Марадони в останні дні.

Зокрема, прокуратура ще раз допитає медсестру Жизель, яка стежила за прийомом Марадоною восьми таблеток на добу. Відзначається, що у правоохоронців є дані, згідно з якими Жизель не дала Марадоні одну з таблеток того ранку, коли він помер.

Також розслідується заява адвоката Дієго Марадони Матіаса Морлі, по завіреннях якого Марадона протягом 12 годин до смерті перебував без нагляду з боку медичного персоналу, який був найнятий для спостереження за його станом.

За даними телеканалу, ця гіпотеза, ймовірно, не має під собою підстав, оскільки, згідно зі свідченнями медбрата Рікардо, він бачив, що о 6:30 ранку футболіст ще дихав, тоді як розтин показав, що Марадона помер о 12 годині дня.

У п’ятницю фахівці проведуть токсикологічні тести, щоб зрозуміти, які препарати прийняв Марадона в останні години. Крім того, експерти повинні будуть з’ясувати, чи є в організмі футболіста сліди алкоголю або наркотиків. Розтин показав, що футболіст помер через хронічну серцеву недостатність.

Про смерть Марадони стало відомо 25 листопада, колишньому футболістові було 60 років. 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Екс-футболіст переніс операцію через субдуральну гематому. Після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.