Опозиціонера О.Навального затримали у центрі Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Російського опозиціонера Олексія Навального затримали в центрі Москви. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
“Навальний вийшов на площу і як тільки він з’явився з метро, він був затриманий співробітниками поліції”, — повідомили агентству у правоохоронних органах.
Зазначається, що разом з О.Навальним були затримані ще кілька людей.
Як повідомляв УНН, поліція у Москві почала затримувати людей на місці проведення акції.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.