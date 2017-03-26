Оппозиционера А.Навального задержали в центре Москвы

"Навальный вышел на площадь и как только он появился из метро, ​​он был задержан сотрудниками полиции", - сообщили агентству в правоохранительных органах.

Отмечается, что вместе с А.Навальный были задержаны еще несколько человек.

Как сообщал УНН, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.