Оппозиционера А.Навального задержали в центре Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Навальный вышел на площадь и как только он появился из метро, он был задержан сотрудниками полиции", - сообщили агентству в правоохранительных органах.
Отмечается, что вместе с А.Навальный были задержаны еще несколько человек.
Как сообщал УНН, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.