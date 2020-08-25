"Ополченцю" з "ДНР", якого затримали на Майдані Незалежності, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. “Ополченцю” з “ДНР”, якого затримали 23 серпня в київському метрополітені, повідомили про підозру у участі в терористичній операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.
“Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом участі у терористичній організації та сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Так, 23 серпня 2020 року, поліцейські метрополітену на станції метро “Майдан Незалежності” затримали чоловіка, у якого під час поверхневого огляду виявили документи, видані окупаційною владою так званої “Донецької народної республіки”, а саме “військовий квиток ДНР” та посвідчення “народного ополченця Донбасу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, затриманий у 2014 році вступив до лав незаконного збройного формування, як стрілок “Донецького народного ополчення” так званих Збройних сил ДНР “Народное ополчение Донбасса”. У подальшому у складі терористичної організації “ДНР” брав участь в бойових діях в місті Слов’янськ Донецької області. За виконані дії отримував щомісячне грошове утримання від самопроголошеної влади “ДНР”.
Вказано, що наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснює СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.
Нагадаємо, на Майдані Незалежності затримали "ополченця" з "ДНР".