"Ополченцу" с "ДНР", которого задержали на Майдане Независимости, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. "Ополченцу" с "ДНР", которого задержали 23 августа в киевском метрополитене, сообщили о подозрении в участии в террористической операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.
“Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 32-летнему мужчине по факту участия в террористической организации и содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Так, 23 августа 2020 года, полицейские метрополитена на станции метро “Майдан Независимости” задержали мужчину, у которого во время поверхностного осмотра обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой “Донецкой народной республики”, а именно “военный билет ДНР” и удостоверение “народного ополченца Донбасса”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно материалам следствия, задержанный в 2014 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, как стрелок “Донецкого народного ополчения” так называемых Вооруженных сил ДНР “Народное ополчение Донбасса”. В дальнейшем в составе террористической организации “ДНР” принимал участие в боевых действиях в городе Славянск Донецкой области. За выполненные действия получал ежемесячное денежное содержание от самопровозглашенной власти “ДНР”.
Указано, что сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляет СУ ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.
Напомним, на Майдане Независимости задержали “ополченца” с “ДНР”.