"Ополченцу" с "ДНР", которого задержали на Майдане Независимости, сообщили о подозрении

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11296 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 71850 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 106857 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 178983 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 182859 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390284 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226057 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500583 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349357 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230386 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
70%
Популярные новости

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 19877 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38060 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20788 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46297 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

16:08 • 15552 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142423 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130412 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218961 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390284 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500583 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Биньямин Нетаньяху

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11294 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38070 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38077 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45663 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75575 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

Вашингтон Пост

Фокс Ньюс

"Ополченцу" с "ДНР", которого задержали на Майдане Независимости, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 24839 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. "Ополченцу" с "ДНР", которого задержали 23 августа в киевском метрополитене, сообщили о подозрении в участии в террористической операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.

"Ополченцу" с "ДНР", которого задержали на Майдане Независимости, сообщили о подозрении

“Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 32-летнему мужчине по факту участия в террористической организации и содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Так, 23 августа 2020 года, полицейские метрополитена на станции метро “Майдан Независимости” задержали мужчину, у которого во время поверхностного осмотра обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой “Донецкой народной республики”, а именно “военный билет ДНР” и удостоверение “народного ополченца Донбасса”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно материалам следствия, задержанный в 2014 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, как стрелок “Донецкого народного ополчения” так называемых Вооруженных сил ДНР “Народное ополчение Донбасса”. В дальнейшем в составе террористической организации “ДНР” принимал участие в боевых действиях в городе Славянск Донецкой области. За выполненные действия получал ежемесячное денежное содержание от самопровозглашенной власти “ДНР”.

Указано, что сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляет СУ ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Напомним, на Майдане Независимости задержали “ополченца” с “ДНР”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,073.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.61