На Майдані Незалежності затримали "ополченця" з "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Києві на станці метро "Майдан Незалежності" затримали учасника незаконних збройних формувань. Про це УНН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.
Так, сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро "Майдан Незалежності" звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився.
Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території.
Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої "Донецької народної республіки". Зокрема у нього був "військовий квиток ДНР" та посвідчення "народного ополченця Донбасу".
"Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.