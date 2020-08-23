На Майдане Независимости задержали "ополченца" из "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киеве на станци метро "Майдан Незалежности" задержали участника незаконных вооруженных формирований. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
Так, сегодня, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел.
Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев со временно оккупированной территории.
Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики". В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".
"Задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям", - отметили в полиции.
Напомним, пограничники Донецкого отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.