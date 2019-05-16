Опитування: вступ до ЄС підтримує 57% українців, за НАТО – 48,9%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Вступ до Євросоюзу в Україні підтримує 57% респондентів, за вступ до НАТО проголосувало б на референдумі 48,9% українців. Про це свідчать дані, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
"Якби зараз проходив референдум, то 57% проголосували б за вступ України до Європейського Союзу; 19,3% - за відновлення прагматичних економічних відносин з Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами СНД; 13,6% не брали б участь у такому референдумі та 10,1% не визначилися", - зазначається у дослідженні.
Окрім того, у разі проведення референдуму щодо вступу до НАТО 48,9% жителів України проголосували б "за", 23,2% - віддали б голоси за позаблоковий статус, не брали б участь у такому референдумі – 16%, а 11,8% - не визначилися.
Нагадаємо, новообраному Президенту України Володимиру Зеленському виборці дають не більше року, щоб зрозуміти, чи він впорався з керівництвом країни.
Довідка: Наведені дані були отримані в ході національного соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", Центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 30 квітня по 10 травня 2019 року у 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 3000 респондентів. Метод отримання інформації – індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента: 1500 з використанням паперової анкети та 1500 з використанням анкети на планшеті.