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Опрос: вступление в ЕС поддерживает 57% украинцев, за НАТО - 48,9%

Опрос: вступление в ЕС поддерживает 57% украинцев, за НАТО - 48,9%

Киев  •  УНН

 • 9938 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Вступление в Евросоюз в Украине поддерживает 57% респондентов, за вступление в НАТО проголосовали бы на референдуме 48,9% украинцев. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Если бы сейчас проходил референдум, то 57% проголосовали бы за вступление Украины в Европейский Союз; 19,3% - за восстановление прагматических экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ; 13,6% не принимали бы участие в таком референдуме и 10,1% не определились", - отмечается в исследовании.

Кроме того, в случае проведения референдума относительно вступления в НАТО 48,9% жителей Украины проголосовали бы "за", 23,2% - отдали бы голоса за внеблоковый статус, не принимали бы участие в таком референдуме - 16%, а 11,8% - не определились.

Напомним, новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому избиратели дают не более года, чтобы понять, справится ли он с руководством страны.

Справка: Приведенные данные были получены в ходе национального социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко с 30 апреля по 10 мая 2019 в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Метод получения информации - индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента: 1500 с использованием бумажной анкеты и 1500 с использованием анкеты на планшете.

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