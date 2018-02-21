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Опитування: стресову ситуацію в 2017 році пережили 53% респондентів

Опитування: стресову ситуацію в 2017 році пережили 53% респондентів

Київ • УНН

 • 8981 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. 53% респондентів пережили стресову ситуацію в 2017 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, порівняно із 2016 роком кількість таких людей зменшилася – тоді їх було 58%, а кількість тих, хто не пережив жодної стресової ситуації, збільшилася на 5 процентних пункти (37% у 2016 році, стало 42% – у 2017).

Як свідчать результати опитування, найбільше респондентів – 13% – відповіли, що відчували свою безпорадність, 12% пережили важку хворобу близьких, 9% пережили важку хворобу або операцію, а по 8% – втратили віру в людей або залишилися без засобів до існування.

Найменше опитаних – 1% – вказали, що відчули стресову ситуацію через бомбардування або обстріл, напад або ж через життя у стані, близькому до самогубства.

За даними соціологів, загалом жінки впродовж року частіше переживали стресові ситуації – 57%, чоловіки – 48%.

Опитування проводилося з 1 по 14 грудня 2017 року. Опитані 2039 респонденти віком 18 років та старші, що проживають в усіх областях України, окрім автономної республіки Крим і непідконтрольних українській владі територій Донбасу.

Як повідомляв УНН58% переконані, що в березні 2014-го Україна повинна була розпочати бойові дії, щоб повернути вкрадену автономну республіку. У всіх регіонах (включаючи Схід) цю думку підтримали більше половини учасників опитування.

Українські Національні Новини

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