Опрос: стрессовую ситуацию в 2017 году пережили 53% респондентов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. 53% респондентов пережили стрессовую ситуацию в 2017 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС).
По данным социологов, по сравнению с 2016 годом количество таких людей уменьшилось - тогда их было 58%, а количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, увеличилась на 5 процентных пунктов (37% в 2016 году, стало 42% - в 2017).
Как свидетельствуют результаты опроса, больше всего респондентов - 13% - ответили, что чувствовали свою беспомощность, 12% пережили тяжелую болезнь близких, 9% пережили тяжелую болезнь или операцию, а по 8% - потеряли веру в людей или остались без средств к существованию.
Меньше опрошенных - 1% - указали, что почувствовали стрессовую ситуацию из-за бомбардировки или обстрела, нападение или через жизнь в состоянии, близком к самоубийству.
По данным социологов, в общем женщины в течение года чаще переживали стрессовые ситуации - 57%, мужчины - 48%.
Опрос проводился с 1 по 14 декабря 2017 года. Опрошенные 2039 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.
Как сообщал УНН, 58% убеждены , что в марте 2014 года Украина должна была начать боевые действия, чтобы вернуть украденную автономную республику. Во всех регионах (включая Восток) это мнение поддержали более половины участников опроса.