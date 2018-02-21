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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67321 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82661 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85321 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108655 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 09:12 • 104749 просмотра

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10 марта, 06:48 • 111701 просмотра

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Опрос: стрессовую ситуацию в 2017 году пережили 53% респондентов

Опрос: стрессовую ситуацию в 2017 году пережили 53% респондентов

Киев  •  УНН

 • 8979 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. 53% респондентов пережили стрессовую ситуацию в 2017 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным социологов, по сравнению с 2016 годом количество таких людей уменьшилось - тогда их было 58%, а количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, увеличилась на 5 процентных пунктов (37% в 2016 году, стало 42% - в 2017).

Как свидетельствуют результаты опроса, больше всего респондентов - 13% - ответили, что чувствовали свою беспомощность, 12% пережили тяжелую болезнь близких, 9% пережили тяжелую болезнь или операцию, а по 8% - потеряли веру в людей или остались без средств к существованию.

Меньше опрошенных - 1% - указали, что почувствовали стрессовую ситуацию из-за бомбардировки или обстрела, нападение или через жизнь в состоянии, близком к самоубийству.

По данным социологов, в общем женщины в течение года чаще переживали стрессовые ситуации - 57%, мужчины - 48%.

Опрос проводился с 1 по 14 декабря 2017 года. Опрошенные 2039 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.

Как сообщал УНН, 58% убеждены , что в марте 2014 года Украина должна была начать боевые действия, чтобы вернуть украденную автономную республику. Во всех регионах (включая Восток) это мнение поддержали более половины участников опроса.

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