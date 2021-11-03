Опитування: лише 18% українців довіряють COVID-статистиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Більшість українців не довіряє даним про кількість хворих на коронавірус, які наводить Міністерство охорони здоров'я. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, інформує УНН.
Деталі
Лише 18,5% опитаних українців довіряють офіційній інформації про кількість хворих на коронавірус в Україні.
20,9% респондентів вважають, що ці цифри занижені, а для 23,1% вони завищені.
23,0% не стежать за такою інформацією, а 14,5% вагалися з відповіддю.
Водночас майже чверть опитаних (23,7%) хворіла на COVID-19, що значною мірою відрізняється від офіційної статистики.
Серед тих, хто хворів на COVID-19, 15,4% відповіли, що лікувалися стаціонарно у лікарні, 63,9% лікувалися амбулаторно (в домашніх умовах під наглядом лікаря), а 20,3% займалися самолікуванням без консультації з лікарем.
Додамо
Опитування проводили з 14 до 20 жовтня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
Опитали 2018 людей віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 2,97 млн випадків заражень коронавірусом. Протягом минулої доби, 2 листопада, виявлено 23 393 нових хворих на COVID-19. Госпіталізовано — 5 935 осіб, померло — 720, одужало — 11 937.