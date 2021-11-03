Опрос: только 18% украинцев доверяют COVID-статистике
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Большинство украинцев не доверяет данным о количестве больных коронавирусом, которые приводит Министерство здравоохранения. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, информирует УНН.
Детали
Лишь 18,5% опрошенных украинцев доверяют официальной информации о количестве больных коронавирусом в Украине.
20,9% респондентов считают, что эти цифры занижены, а для 23,1% они завышены.
23,0% не следят за такой информацией, а 14,5% затруднились с ответом.
В то же время почти четверть опрошенных (23,7%) болела COVID-19, что в значительной степени отличается от официальной статистики.
Среди тех, кто болел COVID-19, 15,4% ответили, что лечились стационарно в больнице, 63,9% лечились амбулаторно (в домашних условиях под наблюдением врача), а 20,3% занимались самолечением без консультации с врачом.
Добавим
Опрос проводился с 14 до 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
Опросили 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 2,97 млн случаев заражений коронавирусом. За прошедшие сутки, 2 ноября, выявлено 23 393 новых больных COVID-19. Госпитализировано — 5 935 человек, умерло — 720, выздоровело — 11 937.