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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Опитування: Е.Макрон переможе М.Ле Пен у другому турі виборів у Франції

Київ • УНН

 • 7436 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Незалежний кандидат Еммануель Макрон, який виступає за збереження ЄС і за свободу торгівлі, лідирує в опитуванні громадської думки, які проводяться напередодні виборів президента Франції. Про це свідчать дані соціологів, передає УНН з посиланням на ВВС.

Опитування: Е.Макрон переможе М.Ле Пен у другому турі виборів у Франції

Згідно з результатами опитування, проведеного агентством Opinionway, якби другий тур президентських виборів у Франції проводився зараз, то Макрон отримав би голоси 65% виборців. Його суперницю - лідера вкрай правого Національного фронту Марін Ле Пен - у другому турі підтримали б 35% респондентів.

У першому турі, згідно з опитуванням, перемогла б Ле Пен з 26%, а Макрон набрав би 23% голосів. Таким чином, саме вони виходять у другий тур.

Ще 20% виборців віддали б свої голоси кандидату від партії "Республіканці" Франсуа Фійона, який ще недавно вважався фаворитом президентської гонки, але різко здав позиції після того, як проти нього почалося попереднє розслідування за підозрою в розтраті державних коштів.

Нагадаємо, Ф.Фійон продовжить боротьбу за посаду президента Франції.

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