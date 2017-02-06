Опитування: Е.Макрон переможе М.Ле Пен у другому турі виборів у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Незалежний кандидат Еммануель Макрон, який виступає за збереження ЄС і за свободу торгівлі, лідирує в опитуванні громадської думки, які проводяться напередодні виборів президента Франції. Про це свідчать дані соціологів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Згідно з результатами опитування, проведеного агентством Opinionway, якби другий тур президентських виборів у Франції проводився зараз, то Макрон отримав би голоси 65% виборців. Його суперницю - лідера вкрай правого Національного фронту Марін Ле Пен - у другому турі підтримали б 35% респондентів.
У першому турі, згідно з опитуванням, перемогла б Ле Пен з 26%, а Макрон набрав би 23% голосів. Таким чином, саме вони виходять у другий тур.
Ще 20% виборців віддали б свої голоси кандидату від партії "Республіканці" Франсуа Фійона, який ще недавно вважався фаворитом президентської гонки, але різко здав позиції після того, як проти нього почалося попереднє розслідування за підозрою в розтраті державних коштів.
Нагадаємо, Ф.Фійон продовжить боротьбу за посаду президента Франції.