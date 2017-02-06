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Опрос: Э.Макрон победит М.Ле Пен во втором туре выборов во Франции

Киев • УНН

 • 7436 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Независимый кандидат Эммануэль Макрон, который выступает за сохранение ЕС и за свободу торговли, лидирует в опросе общественного мнения, проводимом накануне выборов президента Франции. Об этом свидетельствуют данные социологов, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Опрос: Э.Макрон победит М.Ле Пен во втором туре выборов во Франции

Согласно результатам опроса, проведенного агентством Opinionway, если бы второй тур президентских выборов во Франции проводился сейчас, то Макрон получил бы голоса 65% избирателей. Его соперницу - лидера крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен - во втором туре поддержали бы 35% респондентов.

В первом туре, согласно опросу, победила бы Ле Пен с 26%, а Макрон набрал бы 23% голосов. Таким образом, именно они выходят во второй тур.

Еще 20% избирателей отдали бы свои голоса за кандидату от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, который еще недавно считался фаворитом президентской гонки, но резко сдал позиции после того, как против него началось предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств.

Напомним, Ф.Фийон продолжит борьбу за пост президента Франции.

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